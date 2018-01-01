أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقتل 12 شخصا، أمس الأحد، في عدة مدن خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وأكد ذات المصدر أن قوات الأمن تصدّت لـ"محتجين مسلحين" حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية.

من جهته اتهم الرئيس الإيراني روحاني في خطاب ألقاه بشأن الاحتجاجات، الولايات المتحدة وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران.

وأضاف أن "العدو قالها صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران".

وقلل روحاني من أهمية الاحتجاجات قائلا : "هذه الأحداث لا أهمية لها، والشعب الإيراني شهد الكثير منها وتجاوزها بسهولة".

وكان آلاف الإيرانيين قد خرجوا إلى الشوارع منذ الخميس الماضي، للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.