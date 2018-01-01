أعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس، اليوم الإثنين ،عن سقوط طائرة سياحية صغيرة، بكوستريكا،أسفرت عن مقتل عشرة أمريكيين ووفاة الطاقم المؤلف من كوستاريكيين اثنين، ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا إيسليتا السياحي على المحيط الهادي.

وقال الرئيس في بيان إن "حكومة كوستاريكا تعبّر عن أسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب أمريكيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي" الذي حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قد قالوا إن النيران اشتعلت بالطائرة عند هبوطها ثم ارتطامها بالأرض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأمن العام بكوستاريكا كارلوس هيدالغو على حسابه في موقع فايسبوك إلى أن الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" ،من شركة "نايتشر إير" المحلية الخاصة.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية تعازيها مبدية استعدادها لمساعدة عائلات الضحايا، غير أنها قالت احتراما لعائلات الضحايا لن تكشف معلومات إضافية في الوقت الحالي.

وذكر أن أقلاع الطائرة كان على الأرجح من مدرج صغير في بونتا إيسليتا الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي الرابعة و النصف مساء بتوقيت غرينتش وكان مفترضا أن تهبط في مطار سان خوسيه الرئيسي بعد 25 دقيقة من إقلاعها.