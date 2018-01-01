عثر أحد الفلاحين مساء ،أمس الأحد، ببلدية النكمارية شرق ولاية مستغانم على مغارة تحت الأرض تحتوي في باطنها آواني فخارية وكتابات حائطية " حسبما علم ،اليوم الإثنين، من الحماية المدنية.

و ذكر الفلاح الذي عثر على هذه المغارة كان يقوم بعملية حرث تقليدية لحقله بدوار أولاد مصابيح التابع إقليميا لبلدية النكمارية 80 كلم شرق مستغانم قبل أن يتفاجأ بانهيار للتربة وظهور فتحة كبيرة وحفرة عميقة تحت الأرض .

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة عشعاشة و تم تطويق الموقع لتفادي أي حوادث وبدأت بعملية معاينة وفحص هذه المغارة التي تمتد بطول 12 مترا وبعرض 4 أمتار وعمق تحت الأرض بطول 3 أمتار.

و من خلال المعاينة تم العثور على أواني تقليدية مكسورة مصنوعة من مادة الفخار وكتابات حائطية باللغة الفرنسية على الجدران تشير إلى سنة 1886 استنادا للملاحظات الأولية .

و تجدر الإشارة إلى " أن هذا الموقع كان مأهولا خلال هذه الفترة من الاستعمار الفرنسي حيث كثيرا ما كانت تلجأ قبائل المنطقة إلى المغارات للاحتماء من الجيش الفرنسي" .