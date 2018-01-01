صوت حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، لصالح ضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى الكيان الصهيوني.

و أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية "حزب نتنياهو صوت لصالح قرار يدعو الكيان لضم الضفة الغربية وزيادة المستوطنات".

ويتضمن القرار السماح للكيان بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، وبسط الحكم الكامل على مستوطناته، وهو ما يعني سريان قوانين الاحتلال هناك.

من جانبها، علقت حركة فتح على القرار بالقول إنه "إنهاء من جانب واحد لكل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام".

جدير بالذكر أن الضفة الغربية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ويخضع الفلسطينيون فيها لسلطة حكم ذاتي فلسطيني بموجب اتفاقية أوسلو، فيما يخضع المستوطنون الصهاينة لقانون الاحتلال.