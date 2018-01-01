أعلنت مصالح الطوارئ البولونية، اليوم الإثنين، عن وقوع 639 حريقا بمختلف مناطق البلاد تزامنت مع الاحتفال بليلة رأس السنة واستعمال الألعاب النارية والحرق المتعمد لحاويات القمامة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.

وأشار المصدر في تقرير له إلى أن مصالح الوقاية المدنية البولونية تدخلت لإطفاء 639 حريقا بمختلف مناطق البلاد والتي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين، مضيفا أن "الأسباب مرتبطة بالإفراط في الاحتفال وعدم الانتباه".

وأضاف، أن عناصر الوقاية المدنية البولونية، اضطرت للتدخل 1381 مرة لمختلف الأسباب ولتقديم المساعدات لأشخاص في خطر أو بسبب حوادث السير والحرائق، وهذا الرقم أقل مما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (1865 تدخلا).

ورغم التدخلات العديدة المسجلة خلال احتفالات رأس السنة، أكد المصدر أن الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة "مرت في أجواء هادئة "، لتراجع عدد الضحايا وعدد الحرائق والأحداث المأساوية المرتبطة بالحدث".

من جهة أخرى، تسببت حوادث السير التي وقعت قبل احتفالات ليلة رأس السنة في مصرع 11 شخصا وإصابة 131 آخرين، وبلغ عدد تدخلات مصالح الوقاية المدنية بسبب حوادث السير 601 تدخل.