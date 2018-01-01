سيشهد سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية أولى زخات الشهب في مطلع جانفي لهذا العام ممثلة في "شهب الرباعيات" التي تصل ذروتها مساء الأربعاء المقبل وتمتد حتى بزوغ فجر الخميس.

وقال الخبير الفلكي بدار التقويم القطري بشير مرزوق إن زخة شهب الرباعيات من الشهب المميزة جدا، وذلك لأن معدل سقوطها في السماء عند ذروتها يكون كبيرا إذ يصل إلى 80 شهابا في الساعة بحسب تقدير خبراء الفلك المتخصصين في رصد الشهب.

و قال الخبير أن سكان المنطقة العربية ليسوا بحاجة إلى أجهزة أو تليسكوبات فلكية لرصد ورؤية زخة شهب ، إذ يمكنهم رؤية ورصد هذه الشهب بالعين المجردة ،وذلك بالنظر نحو الأفق الشمالي الشرقي من السماء قبيل منتصف الليل، مع العلم أن أفضل وقت للرصد يبدأ من بعد منتصف الليل.

ويوضح مرزوق أنه من الممكن أيضا استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور لزخة شهب الرباعيات، مع الأخذ في الاعتبار زيادة زمن التعريض أثناء التصوير للحصول على صور مميزة للشهب.

ويشار إلى أن مُذنّب "إي إتش1"(EH1) هو مصدر حدوث زخة شهب الرباعيات، وذلك نتيجة لتقاطع الأرض في مدارها حول الشمس مع حبيبات الغبار التي خلَّفها المذنب، حيث إن الشهب بصفة عامة تحدث نتيجة مرور الأرض بالقرب من المخلفات الدقيقة التي تخلفها جُسيمات المذنَّبات.