أدى اندلاع حريق ضخم بمرآب للسيارات في مدينة ليفربول شمال غربي بريطانيا،أمس الأحد، إلى تدمير نحو 1400 سيارة، حسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

ونقل ذات المصدر عن هيئة الإذاعة البريطانية في موقعها الإلكتروني، أن حريقا ضخما تسبب في تدمير نحو 1400 سيارة كانت مصطفة في مرآب متعدد الطوابق.

واضطر مئات الأشخاص ، بسبب الحريق، لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية في ملاجئ مؤقتة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "حريقا عرضيا اندلع في إحدى السيارات امتد إلى السيارات الأخرى في المرآب" وفق بيان لشرطة مقاطعة ميرزيسايد.

وجاء في ذات البيان أن "جميع السيارات دمرت بالكامل إثر الحريق في المرآب الذي يتسع لـ 1600 سيارة".

من جهتها قالت إدارة خدمات الإطفاء إن 12 سيارة إطفاء استجابت للحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وكان من المفترض أن يجري عرض دولي للخيول بساحة قريبة من موقع الحريق، لكن العرض ألغي وتم نقل الخيول لحمايتها بعد اندلاع ألسنة اللهب في المرآب.