خلال مراقبة روتينية لأمتعة المسافرين داخل مطار محمد بوضياف بقسنطينة، تم العثور على مواد محظورة تتمثل في ما يقارب 400 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به مسؤولون بالجمارك الجزائرية، أمس الأحد.

و تعود هذه الأقراص إلى مسافر كان قادما من ميلوز الفرنسية ، الذي يحمل الجنسية الجزائرية و البالغ من العمر 42 سنة.

و قد تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية. يذكر أنه تم حجز الأسبوع الماضي أكثر من 200 قرص مهلوس بنفس المطار كانت بحوزة امرأة جزائرية تبلغ من العمر 62 سنة و كانت قادمة من نيس الفرنسية