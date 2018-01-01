حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين بأن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء إيران.

وفي تصريح نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني، قال إن "أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها" مضيفا أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

يذكر أن التلفزيون الرسمي أعلن عن ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات ليل الأحد الاثنين في إيران إلى عشرة أشخاص. لترتفع بذلك حصيلة القتلى الإجمالية إلى 12 منذ انطلاق التظاهرات الخميس.