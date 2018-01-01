قاد الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني نادي ليستر سيتي لتحقيق فوز مهم ضد نادي هيدرسفيلد تاون في إطار مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل رياض محرز تالقه في القترة الأخيرة عندما افتتح باب التسجيل لـ"الثعالب" في الدقيقة 53 من المقابلة، ليضيف بعده مواطنه إسلام سليماني الذي شارك أساسيا بعد غياب طويل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60.

واختتم البرايتون ثلاثية أشبال المدرب الفرنسي كلود بويال في الوقت بدل الضائع، ليبقى ليستر ثامنا وهدرسفيلد في المركز 11 رغم تعرضه لأول خسارة في خمس مباريات.