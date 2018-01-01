أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن وجود مفاوضات مع الاتحادات العربية من أجل إعادة إحياء البطولة العربية للأندية بصيغة جديدة (رابطة ابطال) و الفائز بها قد يشارك في كاس العالم للأندية 2019 المقررة بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة).

وقال آل الشيخ في تصريحات لقناة "صدى البلد": "نعمل حاليا على الاتفاق مع الاتحادات العربية والاتحاد الدولي لكرة القدم على إحياء البطولة وإضفاء الصفة الرسمية عليها".

وكشف المسؤول الأول على الهيئة الكروية العربية انه كلف الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة و المصري هاني ابوريدة بهذه المهمة.

وأضاف: "هناك شبه اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتماد البطولة العربية للأندية كبطولة رسمية في الفيفا".

وتابع: "سنرفع من العوائد المادية للبطولة وسنحاول أن يتأهل الفائز بالبطولة إلى كأس العالم للأندية".

جدير بالذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم قرر خلال اجتماع لجنته التنفيذية نهاية شهر ديسمبر الفارط بالرياض رفع قيمة جوائز كأس الاتحاد العربي للأندية الى خمسة ملايين دولار.

وواصل رئيس الاتحاد العربي قائلا: "خلال النسخة المقبلة سنحاول إقناع الإمارات وهي الدولة المستضيفة لبطولة العالم للأندية الاستغناء عن مقعد صاحب الأرض لصالح الفائز بالبطولة العربية".

وختم: "سيكون أمر جيد أن يوافق الاتحاد الإماراتي على هذا الأمر وهو ما سيقوي البطولة العربية للأندية".