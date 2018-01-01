تأهل فريق شباب واد رهيو (قسم الهواة-الغرب) الى الدور 16 بعد تغلبه على اتحاد حجوط (هواة-غرب) بنتيجة (2-1 بعد الوقت الاضافي- الوقت القانوني 1-1) برسم الدور 32 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم, والتي جرت اليوم الاثنين بملعب براكني بالبليدة.

وافتتح النادي المحلي باب التهديف في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب مداح قدور, غير أن الضيوف قلبوا الموازين لفائدتهم عن طريق كل من أمين قصيور (90+1) ثم زميله عبد المالك حلوي في الوقت الاضافي (د 119) .

وفي الدور 16 يواجه شباب واد رهيو فريق شبيبة القبائل (الرابطة الاولى), بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو, علما أن الشبيبة تأهلت على حساب نجم بن عكنون (1-0).

وسيتم التعرف على آخر نادي يبلغ الدور 16, بعد المباراة الاخيرة التي ستجمع بين مولودية الحساسنة ومولودية برحال بالمركب الرياضي بسعيدة يوم غدا الثلاثاء ابتداء من (00ر14), حيث يستقبل المتأهل من هذه المقابلة فريق مولودية بجاية (الرابطة الثانية).

نتائج مباريات الدور 32 التي جرت يوم السبت:

نجم مقرة - اتحاد خنشلة 1-0

اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار 1-0

شباب قايس - شباب قرية موسى 2-1

اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون 2-0

مولودية البيض - اتحاد عنابة 1-0

غالية عين الصفراء - امل بوسعادة 0-1

مولودية سعيدة - رائد القبة 4-0

نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر 2-1

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 3-0

سريع المحمدية - شبيبة الساورة 1-2

سريع غليزان - نجم التلاغمة 2-2 بعد الوقت الإضافي (تأهل التلاغمة بضربات الترجيح 7-6)

نادي تقرت - اتحاد الحراش 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل الزاوية بضربات الترجيح 5-4)

شباب بلوزداد - امل غريس 3-0

ملعب سطيف - جمعية وهران 0-2

مولودية الجزائر - وداد تلمسان 4-0

الاثنين :

اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو 1 - 2 بعد الوقت الاضافي

الثلاثاء 2 يناير 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).

مباريات لعبت:الخميس:

مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

الجمعة:

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج 1-0

دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0

مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3

نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية 0-2

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي

شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)

نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1.