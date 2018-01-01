تأهل فريق شباب وادي رهيو (قسم الهواة-الغرب) إلى الدور 16 بعد تغلبه على اتحاد حجوط (هواة-غرب) بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي- الوقت القانوني 1-1) برسم الدور 32 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، والتي جرت اليوم الإثنين بملعب براكني بالبليدة.

وافتتح النادي المحلي باب التهديف في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب مداح قدور، غير أن الضيوف قلبوا الموازين لفائدتهم عن طريق كل من أمين قصيور (90+1) ثم زميله عبد المالك حلوي في الوقت الإضافي (د 119) .

وفي الدور 16 يواجه شباب وادي رهيو فريق شبيبة القبائل (الرابطة الأولى)، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، علما أن الشبيبة تأهلت على حساب نجم بن عكنون (1-0).

وسيتم التعرف على آخر نادي يبلغ الدور 16، بعد المباراة الأخيرة التي ستجمع بين مولودية الحساسنة ومولودية برحال بالمركب الرياضي بسعيدة يوم غد الثلاثاء ابتداء من (14:00)، حيث يستقبل المتأهل من هذه المقابلة فريق مولودية بجاية (الرابطة الثانية).

نتائج مباريات الدور 32 التي جرت يوم السبت:

نجم مقرة - اتحاد خنشلة 1-0

اتحاد الأخضرية - أمل بلفيدار 1-0

شباب قايس - شباب قرية موسى 2-1

اتحاد بلخير - وفاق أولاد ميمون 2-0

مولودية البيض - اتحاد عنابة 1-0

غالية عين الصفراء - أمل بوسعادة 0-1

مولودية سعيدة - رائد القبة 4-0

نجوم حي الوسط إليزي - فرفوس بئر العاتر 2-1

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 3-0

سريع المحمدية - شبيبة الساورة 1-2

سريع غليزان - نجم التلاغمة 2-2 بعد الوقت الإضافي (تأهل التلاغمة بضربات الترجيح 7-6)

نادي تقرت - اتحاد الحراش 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل الزاوية بضربات الترجيح 5-4)

شباب بلوزداد - أمل غريس 3-0

ملعب سطيف - جمعية وهران 0-2

مولودية الجزائر - وداد تلمسان 4-0

الإثنين :

اتحاد حجوط - شباب وادي ارهيو 1 - 2 بعد الوقت الإضافي

الثلاثاء 2 يناير 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (14:00).

مباريات لعبت:الخميس:

مولودية وهران - مستقبل وادي سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

الجمعة:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1-0

دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0

مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3

نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3

نادي اسطاوالي - أولمبي المدية 0-2

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي

شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)

نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1.