قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه قد حان وقت التغيير في إيران.

وكتب ترامب على "تويتر" يقول "إيران تفشل على كل المستويات، على الرغم من الاتفاق البشع الذي أبرمته معها إدارة الرئيس باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا في عام 2015.

​وأضاف "الشعب الإيراني العظيم كان مقموعا لعدة سنوات. فهم جوعى للطعام والحرية. بجانب حقوق الإنسان، ثروة إيران تسرق. حان وقت التغيير".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.