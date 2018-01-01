توج محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم وليفربول الإنجليزي بجائزة افضل لاعب عربي لعام 2017 في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية فيما حل الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو ثامنا.

وتقدم المصري محمد صلاح في النسخة الثالثة لجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي على النجمين السوريين عمر خربين من نادي الهلال السعودي وعمر السومة من الأهلي السعودي اللذين حلا على التوالي في المركزين الثاني والثالث.

وتولت عملية تنسيق الاستفتاء الثالث لاختيار أفضل لاعب عربي لكرة القدم لعام 2017 لجنة متكونة من بدر الدين الإدريسي (المغرب) و عبد الله المري (قطر) ومحمد الشيخ (السعودية) وزهير الوريمي (تونس). وشارك في الاستفتاء نحو 100 إعلامي رياضي من مجموع الدول العربية.

وسيعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في وقت لاحق عن موعد ومكان تسليم جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017 للمتوج محمد صلاح.

جدير ذكره أن الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي هو الفائز بجائزة سنة 2016.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للنجوم العرب العشرة الذين دخلوا سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي للسنة:

1ـ محمد صلاح (مصر ـ ليفربول الانجليزي) : 582 نقطة

2 ـ عمر خربين (سوريا ـ الهلال السعودي) : 198 نقطة

3 ـ عمر السومة (سوريا ـ الأهلي السعودي) : 144 نقطة

4 ـ يوسف المساكني (تونس ـ الدحيل القطري) : 94 نقطة

5 ـ كريم الأحمدي (المغرب ـ فينورد الهولندي) : 54 نقطة

6 ـ أشرف بنشرقي (المغرب ـ الوداد البيضاوي المغربي) : 50 نقطة

7 ـ نواف العابد (السعودية ـ الهلال السعودي) : 42 نقطة

8 ـ ياسين براهيمي (الجزائر ـ بورتو البرتغالي) : 40 نقطة

9. عمر عبد الرحمان (الإمارات ـ العين الإماراتي) : 28 نقطة

10ـ مهند عبد الرحيم كرار (العراق ـ الظفرة الإماراتي): 18 نقطة

وفي ما يلي سجل المتوجين بجائزة افضل لاعب عربي في الدورات السابقة:

سنة 2015: المغربي مهدي بن عطية

سنة 2016: الجزائري رياض محرز.