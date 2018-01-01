أكدت وسائل إعلام صهيونية، أن جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، اعتقل ما وصفه بخلية من حركة حماس في الضفة الغربية خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.



ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن "الشاباك قوله في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية: "اعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضي، كانوا قد شكلوا خلية لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي بتعليمات من أحد ناشطي حماس في قطاع غزة".



وذكر الشاباك أن من يقف وراء الخلية هو عبد الله عرار، ناشط في حركة حماس كان قد اعتقل في السابق على خلفية مشاركته في اختطاف الإسرائيلي "ساسون نوريال" وقتله، ثم أفرج عنه في صفقة "شاليط"، وأُبعِد إلى قطاع غزة، ومنذ ذلك الوقت واصل نشاطه ضد إسرائيل.



وأضاف البيان، أن عرار طلب من علاء سليم وهو من سكان جبع قرب رام الله تشكيل خلية وشراء بندقية من طراز "إم 16" بهدف تنفيذ عملية، كما أرسل له النقود اللازمة لذلك.



وفي وقت لاحق توجه علاء سليم إلى ريان توام، من سكان جبع، وطلب منه مساعدته بشراء بندقية ومن أجل ذلك سلمه آلاف الشواقل، ثم توجه سليم إلى شحدة توام، وطلب منه مساعدته بتجنيد ناشطين لتشكيل الخلية، حسب البيان.