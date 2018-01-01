اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مجدّدًا باكستان بإيواء إرهابيين رغم "دعم واشنطن إسلام أباد بأكثر من 33 مليار دولار خلال السنوات الـ 15 الماضية".



جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال ترامب: "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".



وتابع: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".



وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن إسلام أباد بـ "توفير ملاذات آمنة لإرهابيين".



وفي أوت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بكل من أفغانستان وباكستان والهند.



واتهم ترامب في استراتيجيته باكستان بأنها تمنح "ملاذًا للإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام أباد وطالبت الرئيس الأمريكي بالتخلي عن هذه التهمة.



وردًا على اتهامات ترامب، اعتبر وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، سبتمبر الماضي، أن "طالبان" ليست بحاجة إلى ملاذ آمن في باكستان، لأن الولايات المتحدة سلمتها خلال السنوات الـ 15 الماضية 40% من الأراضي الأفغانية.





