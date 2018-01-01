غزارة الدورة الشهرية، هي الحالة التي تزيد فيها كمية النزف الطمثي عن 80 سم3 (سنتيمتر مكعب) من الدم خلال دورة شهرية واحدة. هذا النزف يمكن أن يستمر عدة أيام ويمكن أن يحدث أيضاً خلال يوم واحد أو يومين، في كل دورة شهرية.

إذا امتدت الظاهرة لفترات طويلة، فقد تؤدي إلى حصول فقر دم، وتصاحبها شكاوى من ضعف وضيق في التنفس وتدني الأداء الوظيفي.

- أسباب وعوامل خطر غزارة الدورة الشهرية:

اضطرابات هرمونية، أو تشوهات في جوف الرحم من نوع الأورام الليفية أو الأورام الحميدة في بطانة الرحم.

ولتشخيص غزارة الدورة الشهرية يتم إجراء فحص نسائي شامل لأعضاء الحوض، ومن الفحوصات المساعدة المسح بالموجات فوق الصوتية للحوض وفحص تنظير الرحم الذي يتيح النظر المباشر في تجويف الرحم لكشف تشوهات، أو علامات شاذة، في داخل الرحم.

في الفحوصات المخبرية، يوصى بإجراء فحوصات تركيبة خلايا الدم، فحوصات تجلط الدم، نفي الإصابة بأمراض في الكبد وبأمراض تمسّ بآليّة التجلط.

ويعتمد علاج الدورة الشهرية على معالجة هرمونية بالأدوية في حالات الاضطرابات الهرمونيّة.

إذا كان الاضطراب تشوها أو عاملا شاذا، في داخل الرحم، من نوع الأورام الليفيّة فيُوصى باعتماد الجراحة.