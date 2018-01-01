❊ تجنبي المنتجات السكرية والمشروبات الغازية لأنها تسبب الانتفاخ، إذا كنتِ تشعرين حقاً بالحاجة لشرب مشروب غير الماء أو عصير الفاكهة الطبيعي، تناولي الشاي المثلج غير المحلى.

❊ تجنبي الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة الدهنية والأطعمة الدهنية، والبطاطا المقلية، ولا تنسي أن الهدف الرئيسي للتمرن هو الحد من الدهون، وليس لزيادتها.

❊ خلال التمرين يحرق جسمك كمية كبيرة من السعرات الحرارية، فلا ينبغي أن تقتصر وجبتك بعد التمرين حصرياً على الخضار النيئة، فأنتِ بحاجة إلى بعض الألياف والبروتين الإضافي لدعم تنمية العضلات.

❊ بالرغم من أن المعجنات مليئة بالكربوهيدرات، ولكنها ليست مصدراً موثوقاً أو صحياً للمواد المغذية، بدلا من ذلك، تناولي توست القمح الكامل أو الفواكه الجافة.