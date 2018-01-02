أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين، أنه "لا حاجة حتى الآن" للتدخل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، متهما السعودية بماوصفه بـ"التدخل الأحمق" في التظاهرات المستمرة منذ 5 أيام.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريحات صحفية: "الاحتجاجات أصغر من أن يتدخل الحرس لفضها".



وأضاف شريف: "قوات الباسيج تدخلت في بعض المدن لمساعدة قوات الأمن والشرطة.. لكن لا نرى حاجة حاليا لتدخل الحرس الثوري".



والباسيج هي قوات تعبئة شبه عسكرية تتكون من متطوعين مدنيين، ولديها فرق نسائية، وتخضع لإدارة الحرس الثوري الإيراني.



وتابع المتحدث باسم الحرس موضحا: "لحسن الحظ فإن عدونا أحمق والدعم الصريح والواضح الذي تلقاه المخربون من أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية جعل الأفكار العامة للمواطنين قادرة على التمييز والتشخيص".



كما شدد شريف على أن "قادة البيت الأبيض والإمبريالية والإعلام الغربي لن يتمكنوا من ضرب عزيمة الشعب الإيراني للدفاع عن بلده وثورته".