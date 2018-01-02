في أول إعلان رسمي عن سقوط قتلى من قوات الأمن خلال موجة الاحتجاجات، التي تعم إيران، نقلت وكالات أنباء إيرانية أن شرطيا لقي مصرعه فيما أصيب 3 آخرون جراء إطلاق الرصاص من قبل أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحة أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.



كما تحدثت وكالة "مهر" الإيرانية الموالية للحكومة، لاحقا، عن مقتل عنصرين من وحدات "الباسيج" على أيدي محتجين في المدينة ذاتها مساء اليوم.



والباسيج قوات تعبئة شبه عسكرية غير دورية تتكون من متطوعين مدنيين وتخضع لإدارة الحرس الثوري الإيراني.



ونقلت وكالات أنباء رسمية، نقلا عن السلطات، مقتل شخصين بإطلاق نار عشوائي من قبل محتجين في مدينة "خميني شهر" في المحافظة ذاتها، ليلة الثلاثاء، موضحة أن القتيلين من المارة.



وارتفعت بالتالي الحصيلة الرسمية للضحايا بين المدنيين خلال التظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 17 قتيلا، بالإضافة إلى 3 عناصر من قوات الأمن.