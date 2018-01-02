كسب متوسط سعر النفط الجزائري "صحارى بلند" نحو 10 دولارات ما بين 2016 و2017، حيث أنهى العام الماضي بمعدل 54 دولارا للبرميل مقابل متوسط بـ44.28 دولارا للبرميل خلال 2016. بالمقابل، سجل الإنتاج البترولي الجزائري انخفاضا خلال الثلاثي الأخير من السنة بالخصوص، وبلغ أدنى مستوى له في أكتوبر بأقل من مليون برميل يوميا.

ووفقا لتقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن متوسط سعر النفط الجزائري ينهي السنة بمتوسط يصل إلى حوالي 54 دولارا للبرميل، بينما قدر العام ما قبل الماضي أي 2016 بـ44.28 دولارا للبرميل. وعرف سعر النفط الجزائري أعلى معدل سنوي له في ديسمبر بأكثر من 64 دولارا للبرميل، بينما سجل في نوفمبر 63.23 دولارا للبرميل مقابل 57.88 دولارا للبرميل في أكتوبر، مع ملاحظة أن الربع الأخير من السنة ساهم كثيرا في دعم معدلات الأسعار النفطية، بعد أن كانت الأسعار متواضعة نسبيا خلال السداسي الأول من السنة، كما استعاد النفط الجزائري الرسم الإضافي مقابل برنت خام القياس لبحر الشمال، بعد أن كان في مستوى أقل.

على صعيد آخر، سجل إنتاج النفط الجزائري تراجعا لاسيما خلال الربع الأخير من السنة، وبلغ أدنى مستوى له في أكتوبر، بعد انخفاضه دون عتبة مليون برميل يوميا، ما يجعل الجزائر تفقد مداخيل كسبتها بصورة نسبية مع ارتفاع الأسعار، يضاف إليها الالتزام الجزائري في إطار قرار تخفيض سقف الإنتاج، حيث خفضت الجزائر ما مقداره 50 ألف برميل يوميا، وبالتالي فإن ما تكسبه الجزائر من مداخيل إضافية في ارتفاع سعر البرميل تفقد جزءا منه في انخفاض الإنتاج، وتعد الجزائر من بين أقل الدول إنتاجا للنفط داخل منظمة "أوبك" مع قطر.