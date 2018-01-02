قتل 21 شخصا على الأقل في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليهم النار لدى عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الأحد إلى الإثنين، بحسب السلطات المحلية.

وأوردت وسائل إعلام مخلية نقلا عن السلطات المحلية،أن الهجوم المسلح وقع في مدينة أوموكو التي تبعد حوالي 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطي الكبير وعاصمة ولاية ريفرز، ما أدى لمقتل 21 شخصا.

ووفقا لـوكالة "فرانس برس"، قال مصدر أمني (طالبا عدم نشر اسمه)، إن "14 شخصا قتلوا في مكان الهجوم وأصيب 12 آخرون بالرصاص وقد نقلوا إلى المستشفى وهم يتلقون العلاج".

من جهته، قال أحد اقرباء القتلى ويدعى أوغوشيو أولوبغو، إن "المسلحين أطلقوا النار على جمع من المصلين بعد منتصف الليل بقليل.

و أوضح المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز نامدي أوموني، أن الشرطة أطلقت عملية أمنية "للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم"، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الهجوم لم يتأكد حتى الساعة.

ولم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.