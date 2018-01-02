يجتمع اليوم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محفوظ قرباج برؤساء أندية الرابطتين الأولى و الثانية قصد تقييم مرحلة الذهاب.

قال محفوظ قرباج في تصريح لـ:"الخبر أونلاين" مقيما مرحلة الذهاب قائلا : " بالنسبة لي مرحلة الذهاب انتهت حسب البرنامج الذي سطرته منذ بداية الموسم وأرى أن المباريات جرت في ظروف مريحة جدا لأندية الرابطتين الأولى و الثانية ، أضف إلى ذلك أن ظاهرة العنف شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية و هذا راجع بالدرجة الأولى للدور الكبير الذي لعبته العديد من الجهات في توعية المناصرين كالأمن الوطني ولجان الأنصار وهذا شيء إيجابي بالنسبة لنا" .

وعن سؤال لـ"الخبر أونلاين" عما إذا كان سيحضر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الاجتماع المقرر انعقاده مساء اليوم قال قرباج " لقد وجهت له الدعوة شخصيا لحضور هذا اللقاء و في حال عدم حضوره فأنا أؤكد لكم أنه ليس لدي أي خلاف معه، بل أنني تعاملت مع رئيس الفاف بطريقة محترفة قصد اطلاعه عن تقييم مرحلة الذهاب برفقة رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين "

و عن الأنباء التي تقول أن رئيس الفاف أرسل ممثلين من الفاف لحضور هذا اللقاء عوضا عنه ختم قرباج قائلا " أنا لا أرى أي ضرورة لإرسال أكثر من ممثل واحد لحضور هذا اللقاء في حين أن الفاف سترسل حوالي 4 ممثلين لحضور هذا الاجتماع .. هي ليست حرب و لا حالة طوارئ بل أن الأمر يتعلق باجتماع عادي " .