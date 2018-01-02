ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإيرانية اعتقلت 450 محتجا خلال ثلاثة أيام منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في مدن إيرانية عديدة، نقلا عن مسؤول إيراني.

وقال نائب حاكم طهران علي أصغر ناصر بخت إن "200 شخص اعتقلوا يوم السبت و150 شخصا يوم الأحد ونحو 100 شخص يوم الإثنين"، وفقا لما نقلته وكالة العمال الإيرانية.

وتشهد عدة مدن إيرانية، منذ الأسبوع الماضي، حالة غليان كبيرة بسبب مظاهرات تغزو الشوارع تطالب بتحسين ظروف المعيشة وتنتقد السياسة الداخلية والخارجية للسلطات الإيرانية.