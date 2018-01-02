أعلنت قنصلية إيران في أربيل عن فتح كل من معبري الحاج عمران و برويزخان الحدوديين مع إقليم كردستان العراق.

وتم غلق المعبرين في وقت سابق إثر استفتاء الإقليم على الانفصال.

و صرحت القنصلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء أنه سيتم استئناف حركة المسافرين و التبادل التجاري.

يذكر أن إيران أغلقت معابرها الحدودية الثلاثة مع إقليم كردستان في 14 أكتوبر الماضي و هم باشماخ، برويزخان و الحاج عمران، إثر إجراء استفتاء الاستقلال، و بعد عشرة أيام فتحت معبر باشماخ فيما بقي المعبران الآخران مغلقين.