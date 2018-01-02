صرح رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك الأستاذ حسن منوار، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري يبذر في الاستهلاك نسبة تتجاوز 30 % مما يستهلك، سواء في شهر رمضان أو على مدار السنة.

وقال منوار، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" في القناةالأولى للإذاعة الجزائرية، إنه "حسب الإحصائيات هناك شريحة الأقل من 25 سنة تبذر دون علمها و ممكن توعيتهم ، و شريحة (من 25 إلى 40 سنة) فيهم نسبة استرجاع".

"أما شريحة 45 سنة فما فوق " يضيف منوار " فنسبة قليلة منها على استعداد للتراجع عما تستهلكه في تنظيم المعيشة، سواء في الطاقة أو في الوقود و في التبغ أو في المواد الأخرى".

وأشار المتحدث إلى أن الثقافة الاستهلاكية لدى الجزائري لم تتغير رغم تغير نمط المعيشة بعد تقليص نسبة الاستيراد وزيادة الأسعار.

وشدد منوار على دور الجمعيات في مرافقة المستهلك ليتأقلم مع نمط المعيشة و ذلك بتحديد الأولويات في الاستهلاك وترشيده.