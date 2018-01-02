صادق الكنيست الصهيوني،منتصف ليلة أمس ، على قانون " القدس الموحدة" الذي يقضي بمنع أي حكومة صهيونية من التفاوض على أي جزء من القدس وتسليمه للفلسطينيين إلا بموافقة ثلثي الكنيست.

وصوت لصالح القانون 64 نائبا مقابل 52 نائبا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش امتدت لعدة ساعات لمناقشته.

وتمت المصادقة على القانون بعد شطب وإزالة البند الذي ينص على عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

وكان حزب الليكود وافق مساء الأحد بالأغلبية الساحقة على قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية - بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل.