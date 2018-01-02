صرح المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش في مقابلة مع المجلة الأمريكية "فوربس"عن سعي الشركة لاقتناء 35 طائرة جديدة بداية 2025،حيث يتم استغلال 15 طائرة لغرض توسيع أسطول الشركة 20 المتبقية تستغل بدل الطائرات القديمة.

وقال "نحن نعمل بمخطط تطوير حتى 2025"، وأضاف "نحن نعتقد أننا في حاجة إلى 15 طائرة (لتطوير شركتنا) .. ومع وحدات الاستبدال فإن العدد يتجاوز 35 طائرة".

ويبلغ عدد الطائرات التي تملكها الشركة حاليا 58 طائرة، وتم اقتناء 16 طائرة بين عامي 2014 و 2016.

وقال الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية إن الشركة تسعى لفتح خطوط جوية نحو نيويورك، وكذلك فتح خطوط باتجاه إفريقيا مثل تشاد، الكاميرون، الغابون.