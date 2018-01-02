جاءت إصابة المهاجم الفرنسي لفريق ريال مدريد كريم بن زيمة في وقت سيسهل مهمة المدرب زين الدين زيدان لتعويض التراجع الكبير في أداء النادي الملكي هذا الموسم، حسبما رأت صحيفة الماركا الإسبانية .

وقوبل بن زيمة في مباراة الكلاسيكو، التي خسرها ريال مدريد على أرضه 0-3، بصافرات الاستهجان بسبب فشله في ترجمة الفرص، وبسبب التراجع الكبير في أدائه منذ بداية الموسم .

وفي وقت يرفض جمهور الفريق الملكي مشاركة بن زيمة كأساسي في تشكيلة الريال، كان زيدان يصر على وجوده أساسيا ويدافع عنه أملا في عودته إلى التهديف مواجها كثيرا من الضغوط.

ونقلت الماركا عن مصادرها أن إدارة النادي الملكي تصر على عودة بن زيمة إلى التشكيلة بعد الإصابة، لكنها في الوقت ذاته تريد إفساح المجال للاعبين المنافسين في مركزه.

وجاءت إصابة بن زيمة على مستوى الحوض، والتي ستجبره على الغياب عن الملاعب 3 أسابيع على الأقل، لتنقذ زيدان من قرار إقصاء المهاجم الفرنسي من التشكيلة الأساسية، إذ ستجد الإصابة له عذرا لاستبداله بلاعبين آخرين.

وسيفتح غياب بن زيمة الباب أمام الويلزي غاريث بيل أو ماركو أسينسيو أو إيسكو للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وشارك بن زيمة في 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بشكل أساسي، وتمكن من هز الشباك 5 مرات فقط بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 14 نقطة رغم أن الفريق الملكي يملك مباراة مؤجلة.