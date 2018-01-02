كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 جانفي 2018، (15) مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة يدوية تقليدية الصنع و(200) غرام من مادة الديناميت ومنظاري ميدان ومعدات تفجير وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة. حسبما أفاد اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وأوضح ذات المصدرأنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، شاحنة ومركبة وعشرة أطنان من المواد الغذائية و(1528) وحدة من مختلف المشروبات و(07) أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات (02) وحجزوا (995) قرصا مهلوسا بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين (02) بحوزتهما (04) أسلحة نارية بكل من باتنة وخنشلة، في حين تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وغرداية و عين قزام وبرج باجي مختار.