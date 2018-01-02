نقلت وسائل الإعلام الروسية،اليوم الثلاثاء، عن طبيب إيفان تروفيا المشرف على عملية في مركز ياقوتيا الحكومي الروسي لمعالجة الحروق، أن المستشفى استطاع بإمكانياته المحلية تطوير تقنية مميزة في عملية الحروق بابتكاره لجلد اصطناعي جديد.

و نجح العلماء الروس باستخدام هذه التقنية الجديدة للخلايا الليفية البشرية التي تساعد بشكل عام ترميم الجلد و زرعها في نسيج بيولوجي التي تتم تغذيته بمحلول خاص ثم تطويره، بحيث يتحول النسيج إلى شيء يشبه جلد الإنسان، و من تم يمكن زراعته في مكان الإصابة الناجمة من الحروق أو الجروح.

و يشار إلى أن هذا النسيج يتميز بأنه يلتحم مع الجلد المصاب بسرعة كبيرة ليتحول بعد فترة إلى جلد طبيعي بالكامل.

و حسب الطبيب تروفيا إن نجاح العملية أعطى دفعة ايجابية لمتابعة الأبحاث في هذا المجال و تطويره ليمكن استخدامه أو زراعته في مختلف أنواع الأنسجة أو الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان.