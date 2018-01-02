أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ساندر بيتشاي في مؤتمر غوغل للمطورين، أن عمالقة الأنترنت يتحول تركيزهم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث طورت شركة غوغل نظام اصطناعي جديد، وهذا حسب موقع أخبار التكنولوجيا Inc.com.

و هو نظام يسمى texte-to-speech، الذي يتحدث بشكل يشبه البشر، و النظام الجديد يحمل اسم ناكوترون2 حيث يمكنه إنتاج خطاب يتطابق تقريبا مع صوت البشر.

و يعمل هذا النظام في البداية على مسح النص ثم وضع تصور للصوت القادر على أداء هذا النص بشكل مناسب،و هذا من خلال خوارزمية متطورة تابعة للشركة، و بعد ذلك يتم محاكاة الإنسان.

و حتى الآن لم يكشف مهندسو غوغل الكثير من المعلومات حول الذكاء الاصطناعي و كيفية استخدامه في المستقبل.