طالب المناجير العام لنادي ليستر سيتي الإنجليزي كلود بويل الدولي الجزائري رياض محرز بتحديد موقفه بخصوص مغادرته لنادي الذئاب خلال فترة التحويلات الشتوية الميركاتو .

و قال بويل في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية " تعجبني كثيرا طريقة لعب محرز كما أتمنى أن الاحتفاظ بغالبية التشكيلة بالنظر لأدائها الجيد ، لكنني في نفس الوقت أود معرفة موقف كل لاعب بخصوص مغادرته خلال فترة الميركاتو أم لا على غرار وضعية محرز " .

للإشارة يتزامن تصريح كلود بويل مع التألق الملفت للانتباه لمحرز مع ناديه خلال الآونة الأخيرة و مساهمته الفعالة بالأهداف و التمريرات الحاسمة في إعادة نادي الذئاب إلى سكته الصحيحة ، بالإضافة إلى تهاطل العروض عليه من قبل عديد الأندية الراغبة في ضمه على غرار أرسنال ، مانشستر سيتي ،تشيلسي ، و روما الإيطالي .