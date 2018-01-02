هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه في تويتر، الرئيس السابق باراك أوباما حيث وصفه بـ "الأحمق"، كونه أعطى أموالا للنظام الإيراني، وذلك في تغريدة أشاد فيها أيضا بالمتظاهرين بعد 6 أيام على الاحتجاجات المتواصلة التي قتل فيها 21 شخصا واعتقل خلالها المئات.

وكتب ترامب في، تغريدة على حسابه في تويتر، "شعب إيران يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد"، الذي يعمل على قمع المتظاهرين الذين خرجوا منذ الخميس الماضي إلى الشوارع في معظم المدن الإيرانية منددين بفساد النظام.

وكان ترامب قال، في تغريدة أخرى، إن وقت التغيير في إيران قد حان، مشيرا إلى أن "إيران فشلت على كل الأصعدة على الرغم من الاتفاق السيئ الذي وقعته إدارة أوباما".