سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة ،اليوم الثلاثاء، هلاك ضحية ثانية في ظرف أسبوع جراء اختناقها بالغاز، حسب ما علم من خلية الاتصال.

و تدخل الأعوان بحي "الزريعة" بعاصمة الولاية ، لأجل إحالة الضحية البالغ من العمر 43 سنة، المختنق بالغاز بعد تسربه من مدفأة الغرفة .

وكان أعوان الوحدة الثانوية بمدينة الشارف، 50 كلم شرق ولاية الجلفة قد تدخلوا مطلع الأسبوع الجاري لأجل حالة اختناق بحي 250 سكن وسط المدينة حيث راح ضحيتها شخص عمره 42 سنة إثر تسرب غاز المدينة من مدفأة الغرفة.

وبهذا تكون مصالح الحماية المدنية قد سجلت ضحيتين تعرضا للاختناق، لتجدد ندائها للمواطنين من أجل أخذ سبل الحيطة والحذر.