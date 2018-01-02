من خلال معاينة قام بها والي ولاية البليدة مصطفى العياضي، اليوم الثلاثاء، سيتم تدعيم الولاية شهر مارس المقبل بعدد من المنشآت الطرقية التي ستساهم في التخفيف من أزمة المرور على مستوى طرقات و مدن الولاية و ذلك في ممرين سفليين على مستوى الطريق الوطني رقم 01 عند المدخل الغربي للولاية.

و حسب الشروحات المقدمة بعين المكان فقد تجاوزت نسبة تقدم أشغال هذين المشروعين 85 بالمائة مع العلم أن تكلفتهما المالية قدرت بمليار و 300 مليون دج.

و من بين المشاريع التي تولي لها السلطات المحلية أهمية بالغة نظرا لدورها الكبير في تخفيف الضغط على عاصمة الولاية إنجاز جسر على مستوى وادي سيدي الكبير و الذي يربط بلدية بوعرفة بالطريق الوطني رقم 01.

و في هذا السياق أكد الوالي على ضرورة تكثيف الأشغال و تدعيم ورشة العمل لاستلام المشاريع في الآجال المحددة هذا إلى جانب دفع مستحقات جميع المقاولين المكلفين بإنجازها قبل منتصف الشهر الجاري.

كما ستتدعم شبكة طرقات الولاية أيضا شهر مارس المقبل بدخول شطر من الطريق الوطني الاجتنابي المزدوج رقم 69 الرابط بين دائرتي البليدة و وادي العلايق الممتد على طول 11 كلم.