كشفت مديرية مؤسسة تسيير المذابح و مسمكة الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء أنه ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2018، سيتم إطلاق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة للخضر و الفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة).

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد المدير العام لهذه المؤسسة رضا عطاب أنه "سيتم إطلاق نظام الدفع و الدخول الآلي لسوق الجملة بالكاليتوس ابتداء من الثلاثي الأول 2018 بهدف زيادة المداخيل بالنظر إلى العدد المتزايد لزبائنه، 80 بالمائة منهم تجار يقصدونه من أجل التموين من مختلف ولايات الوطن".

وفي هذا الصدد، قال عطاب أن سوق الجملة للفواكه و الخضر بالكاليتوس التي تعرف يوميا " تدفقا كبيرا" للتجار و الفلاحين و الباعة من مختلف ولايات الوطن قد حقق سنة 2017 رقم أعمال بلغ 120 مليون دج منها 90 مليون فوائد حققت من عمليات الدفع من أجل الدخول إلى السوق" مضيفا أنه اعتمادا على نظام الدفع الآلي فان المداخيل السنوية ستصبح أهم بكثير. و تتطلع مؤسسة تسيير المذابح و مسمكة الجزائر العاصمة، التي تسير النشاطات المرتبطة بالمذابح و سوق الجملة للعاصمة إلى تسليم منشآت قاعدية أخرى للتمكن من استقبال جميع زبائنها و بالتالي " تفادي انتشار الأسواق الفوضوية". كما يرى ذات المسؤول أن نشاطات سوق الجملة بالكاليتوس و مذبح حسين داي " يمكن توسيعهما و تحقيق رقم أعمال أهم بكثير في حالة تزويدهما بهياكل قاعدية(فضاءات و مخازن و أرضيات) .

واعتبر المتحدث أن مؤسسة تسيير المذابح و مسمكة الجزائر العاصمة تعد مؤسسة تجارية " حقيقية" تتمتع بخبرة في تسيير سوقا الفواكه و الخضر و مسمكة و مذبح داعيا إلى تزويدها بالمزيد من الهياكل القاعدية من أجل تطويرها.