توقع علماء في مجال الهندسة الوراثية أن عام 2050 ستنقرض نبتة الكاكاو إلا إذا نجح العلماء في تعديل الجينات لإنقاذها.

بالنسبة لنبتة الكاكاو التي تحتوي على بذور من العنصر الحيوي في الشكولاطة ، لكن النبات ينمو فقط في مناطق ضيقة من الأراضي بالغابات الممطرة، حيث يبقى الطقس نديا نسبيا و رطبا طوال العام.

ومن المتوقع أن يبدل تغير المناخ هذه العوامل بشكل كبير في السنوات الأربعين المقبلة حتى أن الكاكاو لن ينمو هناك، وقد يكون ممكنا أن ينمو على جبال شديدة الانحدار، لكن الكثير من هذه المناطق محمية كمأوى للحياة البرية دون الزراعة.

ولذلك تسعى أكبر شركات صناعة الحلوى"مارس" التعاون مع العلماء في مجال الهندسة الوراثية لإيجاد حل لهذه المشكلة، فقد تعهدت بمبلغ مليار دولار من أجل الحد من انبعاثات الكربون، وجزء من هذا المبلغ سيذهب إلى مختبر العلوم البيولوجية بجامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية.

وسيقوم العلماء بمحاولة هندسة بذور الكاكاو بطريقة تبقيها حية في المناخات المختلفة، و استخدام تكنولوجيا هندسة وراثية ثورية تسمى "كريسبر-كاس9" (CRISPR-Cas9)..

وتعمل هذه الطريقة من خلال إيجاد أجزاء من الحمض النووي و استخراجها وإحلال حمض نووي معدل مكانها ومن الممكن أن تستخدم هذه الطريقة لتعديل النباتات والحيوانات بحيث تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتنا أو لتعديل الأجنة البشرية نفسها.

ويهدف العلماء بهذه التقنية المتطورة إلى عزل الجينات التي تجعل نبتة الكاكاو هشة جدا وإحلال جينات أكثر تحملا مكانها تستطيع مقاومة تغير المناخ الذي ستشهده قريبا.