أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال ليلة رأس السنة الميلادية 113 مشتبه فيه متورطين في قضايا مختلفة على غرار "حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة والقيادة في حالة سكر" حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن ذات المصالح.

وقد تورط في قضايا حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة 77 مشتبها فيه حيث تم حجز على إثر ذلك 435 قرص مهلوس و 46 غرام من القنب الهندي و 12 قطعة من المخدرات علاوة على 5 سجائر ملفوفةي يبرز ذات المصدر.

أما بخصوص القضايا التي تتعلق بحمل الأسلحة المحظورة فقد تم توقيف خلال ذات الليلة 24 مشتبها فيه مع حجز 29 سلاحا أبيضا محظورا فيما سجلت ذات المصالح في نفس الليلة كذلك 7 حوادث مرور أسفرت على إصابة 6 أشخاص بجروح فيما تم توقيف 6 مشتبها فيهم بسبب السكر العلني و شخصان آخران بسبب السياقة في حالة سكر.

يذكر أن مصالح امن ولاية الجزائر عالجت خلال شهر ديسمبر الفارط 1.837 قضية جزائية وجنائية مع توقيف 2.197 متورط تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختص.