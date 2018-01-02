فتحت وزارة السكن صباح اليوم تحقيقا في كيفية إنجاز بعض العمارات التي تم توزيعها في إطار السكن الاجتماعي مؤخرا ببلدية البيرين شمال شرق ولاية الجلفة وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "الخبر أونلاين " فإن اللجنة تم تشكيلها من قبل وزير السكن مكونة من إطارات مركزية قد بدأت في التحقيق والتحري حول ما وصفه المستفيدون بالكوارث بسبب التحايل والخداع في تنفيذ أرضيات العمارات التي لم يستعمل فيها الإسمنت المسلح إضافة إلى إنعدام الحديد في كثير من الأرضيات والتي أدت إلى تصدع وحدوث تشققات كبيرة تحولت إلى هاجس حقيقي للسكان كما أكد المستفيدون في الشكوى محل التحقيق أن البلاط تم وضعه مباشرة دون استعمال الإسنمت مما أدى إلى تلف الكثير منه ومن المنتظر أن تلتقي اللجنة الإطار الإداري والتقني الذي أشرف على عملية المتابعة والتوقيع على محاضر استلام الأشغال .