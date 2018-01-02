فتحت وزارة السكن صباح اليوم تحقيقا في كيفية انجاز بعض العمارات التي تم توزيعها في اطار السكن الاجتماعي مؤخرا ببلدية البيرين شمال شرق ولاية الجلفة وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "الخبر أونلاين " فان اللجنة تم تشكيلها من قبل وزير السكن مكونة من اطارات مركزية قد بدأت في التحقيق والتحري حول ما وصفه المستفيدون بالكوارث بسبب التحايل والخداع في تنفيذ أرضيات العمارات التي لم يستعمل فيها الاسمنت المسلح اضافة الى إنعدام الحديد في كثير من الأرضيات والتي أدت الى تصدع وحدوث تشققات كبيرة تحولت الى هاجس حقيقي للسكان كما أكد المستفيدون في الشكوى محل التحقيق ان البلاط تم وضعه مباشرة دون استعمال الاسنمت مما أدى الى تلف الكثير منه ومن المنتظر أن تلتقي اللجنة الإطار الإداري والتقني الذي اشرف على عملية المتابعة والتوقيع على محاضر استلام الأشغال .