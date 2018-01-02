أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عزمها الخروج للشارع للتنديد بما أسمته "قرارات الحكومة لبيع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة".

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء " ها هي الحكومة تخرج علينا بما سمته اتفاق فتح رأس مال الشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة في لقاء الثلاثية الذي تم دون إشراك النقابات المستقلة مثلما هو معتاد عليه".

وأضاف البيان ث" إن محاولات وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الكثيرة لحل و لتوقيف نشاط النقابة المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز لم يأتي عبثا بل هو تحضيرا لبيع الشركات الوطنية الكبرى على رأسها سونلغاز وسونطراك ونفطال بأثمان بخسة لأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة التي ظهرت مؤخرا كقوى جديدة تتحكم في الدولة بطريقة غريبة وعجيبة".

ودعت النقابة العمال للخروج إلى الشارع يوم السبت 20 جانفي 2018 أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة لـ"التنديد بقرارات الحكومة لبيع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ولكي نتبرأ جميعا من النقابة الصفراء UGTA وممثليها أعداء العمال الذين شاركوا في هذه القرارات الخطيرة دون أدنى إحترام للقاعدة العمالية".