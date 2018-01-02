أشاد المدرب الفرنسي, كلود بويل, لنادي ليستر سيتي الانجليزي, بالأداء الذي قدمه الدولي الجزائري وقلب هجوم الفريق إسلام سليماني في اللقاء الذي جرى أمس الاثنين أمام هادرسفيلد (فوز 3-0) ضمن الجولة 22 من البطولة الممتازة لكرة القدم.

وأفاد المدرب الفرنسي "العناصر التي دخلت في هذا اللقاء اغلبها احتياطيون وقد ابلوا البلاء الحسن في هذه المواجهة".

وأضاف "رأينا أداء مميزا وهذا أمر رائع جدا عند مشاهدة لاعبين مختلفين في الفريق ويلعبون بنفس الأداء الذي يظهر به الاساسيون على غرار سليماني وماتي جيمس ودراغوفيتش الذين قاموا بعمل كبير".

وتمكن سليماني من تسجيل الهدف الثاني في هذا اللقاء بطريقة رائعة اثر تمريرة مميزة من مواطنه رياض محرز الذي بدوره كان قد افتتح باب التهديف في هذه المواجهة.

وشهدت هذه المقابلة إقحام إسلام سليماني للمرة الأولى ضمن التشكيلة الأساسية, بعدما عانى من دكة البدلاء لمدة طويلة, حيث لم يكن يشارك سوى في بعض الدقائق من بعض اللقاءات.

وسجل مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق بذلك عودة موفقة في الوقت الذي تحدثت وسائل الاعلام عن احتمال رحيله خلال فترة التحويلات الشتوية "الميركاتو".

ويعود آخر هدف للمهاجم الدولي الجزائري الى تاريخ 9 ابريل 2017 خلال اللقاء الذي انهزم فيه فريقه أمام مضيفه ايفرتون (4 -2).

وعلى عكس تألقه مع سبورتينغ (111 مشاركة/ 57 هدف) لم يتمكن مهاجم شباب بلوزداد الأسبق من إيجاد معالمه مع التشكيلة الانجليزية ب44 مشاركة أمضى خلالها 13 هدفا.