أفادت مصادر عليمة بأن إدارة التلفزيون العمومي أرسلت، الأسبوع المنقضي، خبيرا لمعاينة درجة الخطر الناجم عن وجود مولد كهربائي في قبو المحطة الجهوية بقسنطينة، بناء على مراسلة بعث بها الفرع النقابي. وأضافت مصادرنا أن الخبير ذهل للخطر الكبير الذي كان يهدد حياة عمال المؤسسة بالمحطة عند سقوط الأمطار وحدوث فيضانات داخل القبو، وقد اتفق مع الإدارة على القيام بالإجراءات الضرورية وإخراج المولد ووضعه في مكان آخر. في انتظار ذلك، يبقى العمال يعيشون حالة رعب شديدة إلى غاية درء الخطر عنهم.