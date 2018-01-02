في كل مرة يزور فيها وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ولاية من الولايات إلا ويقف على حقائق صادمة لحجم تلاعب بعض المقاولين والمسؤولين المحليين في الإنجاز وتزييف الأرقام. فبعدما اكتشف خلال إشرافه على ندوة بمقر الوزارة خصصت لتقييم عمل المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع “عدل” أن بعض المواقع السكنية المبرمجة لم تتجاوز الحفرة في ثلاث سنوات، فوجئ المسؤول عن قطاع السكن لدى زيارته لولاية البويرة، مؤخرا، بوجود مشاريع انطلقت قبل 18 سنة ومازالت ورشات! غير أن الأكيد أن العديد من المفاجآت الأخرى “غير السارة” في انتظار طمار، كون التأخر مسجل في أغلب الولايات.