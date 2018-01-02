تناقل رواد المواقع الاجتماعية خبر سعي بنك الجزائر لسحب أوراق العملة النقدية من فئات 200 و500 و1000 و2000 دينار التي تحمل صور حيوانات واستبدالها بأخرى جديدة قبل نهاية سنة 2018، على اعتبار أن الحكومة اتخذت قرارا بسحبها وطبع أوراق جديدة تحمل شعارات وصورا ترمز لتاريخ وتراث الدولة الجزائرية، في حين ستحافظ الأوراق على قيمتها دون تغيير، فيما سيشمل شكل وحجم تلك الأوراق وحتى نوع الورق المستعمل إضفاء بعد وطني على أوراق الدينار الجزائري. فهل ستتخلى الحكومة أخيرا عن صور الثور والفيل في أوراقنا النقدية؟