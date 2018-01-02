نشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم 7 تحديات تنتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليحققها خلال 2018.

1- 100 هدف في دوري أبطال أوروبا: 3 أهداف فقط تفصل ليونيل ميسي لبلوغ حاجز 100 هدف في "التشامبيونزليغ"، حيث يملك في رصيده حاليا 97 هدفا.



2- 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا: توج ميسي وإنييستا مع برشلونة بأربعة ألقاب دوري أبطال في 2006 و2009 و2011 و2015. وفي حال حققا معا لقب هذا الموسم، فسيكون أول ثنائي يحقق اللقب 5 مرات.



3- عدد الانتصارات في الدوري الإسباني: فاز ميسي في 301 مبارة في "الليغا" مع فريقه من أصل 399، مما يعني أنه ينقصه 33 انتصارا فقط من أجل معادلة رقم الحارس الدولي كاسياس (334 فوزا).



4- التسجيل في مرمى تشلسي: واجه ميسي تشلسي 8 مرات، لكنه لم يسجل أبدا في مرمى الفريق الإنجليزي. ولا يوجد أي فريقه واجهه ميسي مرات عديدة دون أن يسجل في مرماه. ويملك فرصة ذهبية حيث سيلاقي برشلونة تشلسي في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.



5- يحتاج "البرغوث" إلى 3 أهداف فقط حتى يصل إلى 367 هدفا في الدوري الإسباني ويتفوق بذلك على الأسطورة جيمي غريفز الذي يملك في رصيده 366 هدفا (357 في إنجلترا و9 في إيطاليا).



6- هداف أوروبا للمرة الخامسة: كان ميسي هدافا لأوروبا والدوري الإسباني 4 مرات، وكل الأرقام الحالية تؤكد أن الأرجنتيني سيحقق مرة أخرى لقب هداف أوروبا والدوري الإسباني للمرة الخامسة في مشواره.



7- التسجيل في مرمى جيرونا: جيرونا هو الفريق الوحيد في "الليغا" الذي لم يسجل ضده ميسي. وسيواجه برشلونة هذا الفريق لاحقا خلال الموسم الجاري على أرضية الكامب نو.