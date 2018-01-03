هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، متهما أياها برفض التفاوض على اتفاق السلام مع إسرائيل بعد اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام.. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل.. طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".



