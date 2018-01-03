سجلت ثلاث هزات أرضية بقوة 3.4 و 3.2 و 3.4 درجات على سلم ريشتر الأولى كانت في حدود الساعة الواحدة وثلاثة وعشرين (1:23 ) بعد منتصف ليل البارحة والثانية في السابعة وثماني دقائق (7:8 ) والثالثة في الساعة العاشرة وثمانية عشر دقيقية (10:18 ) من صباح اليوم الأربعاء بولاية البليدة.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزات الارتدادية الثلاث حدد موقعها بثلاثة كيلومترات جنوب شرق وادي جر بولاية البليدة.وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد سجل في الساعة العاشرة (22:00) من ليلة البارحة وبنفس المنطقة هزة أرضية بقوة 5 درجات على سلم ريشتر ، أثارت فزعا لدى سكان ولايات البليدة وتيبازة والجزائر والمدية وعين الدفلى الذين شعروا بها ودفعت بالكثير منهم إلى مغادرة منازلهم والتجمع في أماكن مفتوحة.



